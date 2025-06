Ladrão de pizzarias ataca novamente no centro de Piracicaba

Menos de três dias após um furto a um estabelecimento comercial na rua São José, um novo crime foi registrado na madrugada desta sexta-feira (6), também no centro de Piracicaba. Desta vez, o alvo foi a conhecida pizzaria Bella Capri, localizada na rua Tiradentes.

VEJA MAIS:

O criminoso arrombou uma das portas do local e furtou diversas latas e garrafas de cerveja. O "modus operandi" foi semelhante ao do caso anterior, o que levanta a suspeita de que se trate do mesmo autor, um ladrão de pizzarias.