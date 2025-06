Homem morre em confronto com Baep dentro de cortiço

Um homem morreu baleado após trocar tiros com o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) durante uma abordagem em um cortiço, nesta quinta-feira (5), em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo informações, as equipes se deslocaram por volta das 18h até o cortiço localizado na rua M11, no Jardim Independência, após uma denúncia de tráfico de drogas no local. Durante a varredura no imóvel, os policiais foram recebidos a tiros pelo suspeito, que acabou sendo baleado e morreu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem, identificado como Fernando Henrique Rodrigues Costa, de 37 anos, já estava sem vida.