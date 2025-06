Cedan busca novos talentos para O Lago dos Cisnes

A Companhia Estável de Dança de Piracicaba (Cedan) promove neste domingo, 8 de junho, uma audição aberta para escolher os bailarinos que integrarão a montagem de O Lago dos Cisnes, principal produção da companhia nesta temporada. A seleção acontece das 9h20 às 14h, no Teatro Erotídes de Campos, localizado no Parque do Engenho Central.

VEJA MAIS:

Voltada a dançarinos e dançarinas com 14 anos ou mais, a audição será dividida em três fases: apresentação prática com variação de repertório ou solo livre, aula técnica de balé clássico e uma prova escrita. A banca avaliadora será composta por especialistas da área e terá como presidente a diretora artística da Cedan.