Salão de Belas Artes celebra 70 anos – inscrições estão abertas

A Pinacoteca Municipal Miguel Dutra deu início às inscrições para a 70ª edição do Salão de Belas Artes de Piracicaba, um dos eventos mais longevos e respeitados do país dedicados à arte acadêmica figurativa. Gratuitas, as inscrições podem ser feitas até o dia 3 de julho, tanto online quanto por envio postal para a sede da Pinacoteca.

A mostra ocorrerá entre os dias 1º de agosto e 5 de outubro, com entrada gratuita, no espaço expositivo da Pinacoteca, localizada no Engenho Central. A visitação poderá ser feita de terça a domingo, das 9h às 17h.

Tradição e renovação na arte figurativa