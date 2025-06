Dragões invadem os cinemas: VEJA o trailer do novo live-action

A amizade entre um jovem viking e um dragão volta às telas em uma versão realista e emocionante de Como Treinar o Seu Dragão, que terá pré-estreias em Piracicaba entre os dias 7 e 11 de junho. A adaptação em live-action promete encantar fãs antigos e conquistar novos públicos com visuais impressionantes e uma narrativa fiel à animação original da DreamWorks.

No longa, acompanhamos Soluço, interpretado por Mason Thames, desafiando as tradições da Ilha de Berk ao criar laços com o lendário dragão Banguela, um Fúria da Noite. A história, que já emocionou milhões na versão animada, agora ganha profundidade com cenários ultrarrealistas, figurinos detalhados e um elenco que dá vida aos personagens icônicos da saga.

Sequência confirmada