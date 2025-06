Fim de semana em Piracicaba tem Supla, dança e muito mais!

Shows ao vivo, espetáculos gratuitos de dança, peças teatrais e cinema internacional fazem parte da movimentada agenda cultural de Piracicaba neste fim de semana. A cidade recebe uma variedade de eventos que abrangem diferentes estilos e faixas etárias, com atividades no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, no Engenho Central e no Sesc Piracicaba.

O festival Pira na Ipa agita o Engenho Central nos dias 6 e 7 de junho com entrada gratuita mediante doação ao Fundo Social de Solidariedade. Realizado pela Prefeitura de Piracicaba e pela Piracerva, o evento reúne mais de 50 rótulos de cervejas artesanais, opções de gastronomia no food park e shows com artistas locais e convidados de renome.

Na sexta-feira (6), o espaço abre às 17h e recebe Os Londrinos (18h) e Supla (20h30). No sábado (7), as atrações começam às 11h, com Via Pública (13h), Elephant com participação de Kiko Shred (16h) e Kadu Pelegrini com a banda Rebel Skull (19h).

Além das apresentações, o festival promove sorteios de brindes e reforça o compromisso social com arrecadação de alimentos não perecíveis.

Local: Engenho Central – Av. Maurice Allain, 454 – Vila Rezende

Data e Horário: Sexta, das 17h às 22h; sábado, das 11h às 22h

Entrada: Gratuita mediante doação ao Fundo Social

Espetáculo Adapi Dança leva diversidade de estilos ao palco