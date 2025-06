Veja as estreias da semana no cinema de Piracicaba

Os ingressos já estão disponíveis para compra pelo site do Ingresso.com ou diretamente nas bilheterias do Cine Araújo.

A primeira semana de junho chega com força total nas telonas. Entre as novidades, o público poderá conferir a aguardada versão live-action de um clássico da animação, um spin-off eletrizante do universo John Wick, um anime que promete emocionar fãs de música e cultura pop japonesa, além de uma comédia nacional com pitadas de drama familiar e muita estrada. São filmes para todos os gostos – da ação à fantasia, da aventura à reflexão – que prometem prender a atenção do início ao fim.

Como Treinar o Seu Dragão (pré-estreia de 07 a 11/06)

No live-action inspirado na animação da DreamWorks, o jovem viking Soluço desafia as tradições de sua vila ao fazer amizade com um dragão, o temido Fúria da Noite. Juntos, eles embarcam em uma jornada para provar que humanos e dragões podem conviver em paz. A história ganha novos contornos em uma produção que aposta na emoção e no visual épico para conquistar o público.

Bailarina

Spin-off do universo John Wick, o filme acompanha uma assassina treinada pela Ruska Roma que busca vingança pela morte de sua família. Com Ana de Armas no papel principal, a produção se passa entre os capítulos 3 e 4 da franquia original e traz de volta rostos conhecidos, como Keanu Reeves e Anjelica Huston. Ação coreografada, clima de suspense e um toque de drama pessoal marcam essa nova etapa da saga.