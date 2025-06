Estudo revela 8 espécies em extinção em Piracicaba; veja lista

A adaptação a diferentes hábitos animais foi crucial. As aves, por exemplo, eram monitoradas nas primeiras horas da manhã e no final da tarde, períodos de maior atividade vocal. Já os anfíbios e répteis, com seus hábitos noturnos, eram observados predominantemente nesse período. Para os mamíferos, as armadilhas fotográficas operavam 24 horas por dia, garantindo o registro de espécies diurnas, noturnas e crepusculares.