Aulas na Apae permanecem suspensas sem data para retorno

O representante da instituição fez questão de ressaltar que a Federação e a diretoria estão trabalhando para o retorno das atividades: “Mas é importante saber, assim, que tanto a direção da APAE quanto a federação tá totalmente empenhada aí pra tentar resolver esse empate, que não é bom pra ninguém, né? Pra APAE, pra imagem da APAE, principalmente os colaboradores.”

Os serviços da APAE de Piracicaba nas áreas de Assistência Social e Saúde seguem operando normalmente, apesar da suspensão das aulas. O Centro Dia, vinculado à Assistência Social, continua atendendo seus 43 usuários. Na Saúde, são mantidos os 121 atendimentos mensais, com um total de 316 procedimentos realizados em maio.

Sem uma diretoria definida, a informação é de que as novas eleições para definir os cargos ocorram ainda este ano, antes do término do mandato da gestão afastada.