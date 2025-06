Vereador Piracicabano cria o 'Dia de Combate à Cristofobia'

A Câmara Municipal de Piracicaba (SP) aprovou um projeto de lei que inclui no calendário oficial do município o "Dia de Combate à Cristofobia", que será celebrado anualmente na Sexta-Feira Santa. A iniciativa foi proposta pelo vereador Renan Paes(PL) e aprovada por unanimidade.

A justificativa para a criação do dia visa combater a discriminação e a perseguição contra cristãos, com base em dados do relatório World Watch List 2025, da ONG Open Doors, que monitora a perseguição a cristãos em 100 países. O vereador Renan Paes destacou a importância de conscientizar e promover o respeito à fé cristã, que é a religião da maioria dos brasileiros.