Esfriou! Veja o clima dessa sexta-feira em Piracicaba

A previsão para esta sexta-feira (6) em Piracicaba, segundo o Tempo Agora, indica variação nas temperaturas e chance de chuva ao longo do dia. A madrugada começou com 17°C, e os termômetros devem atingir os 25°C durante a tarde. À noite, a temperatura deve cair para cerca de 20°C.

A probabilidade de chuva é de 52%, e a umidade relativa do ar deve oscilar entre 64% e 95%, deixando o clima úmido e sujeito a pancadas isoladas. Por isso, é recomendável que os moradores saiam preparados, com guarda-chuva em mãos e atenção redobrada com mudanças bruscas no tempo.