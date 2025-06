Reforma da pista de skate avança e promete impulsionar o esporte

A Prefeitura de Piracicaba segue avançando na reforma da pista de skate Alexandre Peverari, localizada na Área de Lazer do Trabalhador. Os serviços estão sendo conduzidos pelas secretarias municipais de Esportes, Lazer e Atividades Motoras e de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos. Nesta etapa, a empresa contratada realiza a concretagem dos pisos em curvas da pista, uma fase essencial para garantir mais qualidade e segurança aos praticantes.

Além das melhorias técnicas na pista, a reforma contempla também a construção de sanitários – incluindo estrutura acessível para pessoas com deficiência – e de uma nova praça de convivência, equipada com bancos de concreto e bebedouro, entre os sanitários e a pista. Outro ponto importante da revitalização é a troca do coping, do guarda-corpo e das peças metálicas, além da já finalizada remoção do piso antigo de granilite.