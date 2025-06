Mãe de 24 anos é encontrada morta ao lado da filha bebê

A jovem mãe Jaqueline Vargas, de 24 anos, foi encontrada morta ao lado da filha, uma bebê de um ano e quatro meses, na manhã desta terça-feira (3), em Guarapuava no estado do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Militar, vizinhos acionaram as autoridades após sentirem um forte odor vindo da residência. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o corpo de Jaqueline caído no chão, com a criança ainda viva ao seu lado.