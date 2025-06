Homem tenta matar irmão com facão em Piracicaba

A agressão ocorreu por volta das 23h, na rua Bernardo Queiroga. A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência, como parte da Operação Impacto 100 Dias, com apoio do CGP-XV e do 10º BAEP.

Uma briga entre irmãos acabou em tentativa de homicídio com facão na noite desta quarta-feira (4), no Jardim Brasil em Piracicaba.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram um dos irmãos com um corte profundo na cabeça e sangrando bastante. Ele estava sendo socorrido por familiares que tentavam estancar o sangue até a chegada do resgate.

De acordo com a irmã dos envolvidos — que foi quem chamou a polícia — a briga começou entre os dois irmãos por motivos ainda não revelados. Ela contou que ouviu a discussão e, ao sair do quarto, viu um deles caído no chão, com sangue na cabeça, enquanto o outro o agredia com um facão (pela parte sem corte) na perna.

Ao tentar separar a briga, a irmã foi ameaçada pelo agressor, o que a fez se trancar no quarto e ligar para a Polícia Militar e para o SAMU. Ainda segundo ela, o suspeito tentou limpar a bagunça e esconder a arma usada no ataque antes que a polícia chegasse. A vítima foi socorrida pelos bombeiros e levada para a UPA Vila Cristina.