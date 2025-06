VÍDEO: motorista de caminhonete derruba poste após passar mal

Um motorista de 64 anos que conduzia uma caminhonete passou mal e derrubou um poste na manhã desta quinta-feira (5), na avenida Jaime Pereira, em Piracicaba.

Segundo informações, no momento em que trafegava com a caminhonete Ford F-250 pela avenida, o condutor sofreu um mal súbito, perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste, parando sobre a calçada, nas proximidades do condomínio Damha. Apesar do forte impacto, o motorista não se feriu. No entanto, a colisão derrubou o poste e causou danos à rede elétrica.

Com a interdição do trecho no momento do acidente, um caminhão carregado com frutas tentou desviar por uma ladeira no Jardim Jupiá, mas não conseguiu subir. O veículo acabou descendo de ré e colidiu levemente com outro poste.