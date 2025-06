Tiro na nuca: criminosos invadem casa e matam engenheiro

No boletim de ocorrência, consta que o carro utilizado pelos criminosos foi encontrado a cerca de 2 km da residência. Aparelhos celulares foram apreendidos no local, incluindo dois pertencentes ao engenheiro e um que não foi reconhecido pelos familiares.

Um engenheiro e dono de construtora, de 58 anos, identificado como Francisco Filippo, foi encontrado pela esposa e seu filho de 5 anos, morto na cozinha de sua residência no bairro nobre da Vila Nova Conceição, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (4). Segundo informações, os criminosos entraram na casa com um HB 20 e permaneceram por oito minutos, matando a vítima com um tiro na nuca e procurando objetos valiosos.

A polícia suspeita que os criminosos tenham clonado o controle do portão para entrar na residência, pela facilidade do acesso com o carro, mas o caso está sendo apurado. A suíte do imóvel foi revirada pelos criminosos, que procuraram joias e relógios de valor, mas não foi informado o que foi levado.

O caso está sendo investigado pela equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e peritos foram acionados para a residência.

A polícia busca os autores, para esclarecer as circunstâncias da morte.