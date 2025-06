Rádio Educativa aborda proteção a mulheres em Piracicaba

O programa Sala de Visita, da Rádio Educativa FM (105,9), recebe nesta sexta-feira, 6 de junho, a partir das 8h, convidadas para debater o protocolo “Não se Cale”, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo voltada à proteção de mulheres em ambientes públicos e comerciais. A conversa terá a participação de Karoline Correia Carreira, vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Piracicaba; Danielle Pupin, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Piracicaba; e Lúcia d’Avila, coordenadora do Procon de Piracicaba.

O programa também vai abordar a responsabilidade de órgãos públicos, estabelecimentos e sociedade civil na implementação do protocolo. A atuação do Procon de Piracicaba, a importância da articulação entre Prefeitura, conselhos e entidades e o envolvimento das forças de segurança estarão entre os temas discutidos. O público pode acompanhar mais detalhes da campanha Não se Cale e acessar materiais informativos no site oficial da Secretaria Estadual de Políticas para a Mulher.