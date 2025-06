Dia Mundial do Meio Ambiente mobiliza Piracicaba

Além da universidade, diversas escolas municipais e estaduais estão envolvidas em trilhas monitoradas e visitas educativas promovidas pela Prefeitura. Nesta quarta-feira (4), o Horto de Tupi recebe o segundo encontro do programa Bacia Caipira, pela manhã, e à tarde, alunos da EM Ida Francez Lombardi participam de uma visita monitorada ao Zoológico Municipal. Na quinta-feira (5), data oficial da celebração, ocorre a entrega da revitalização do Jardim Sensorial à entidade Avistar, que atende pessoas com deficiência visual. A cerimônia será às 10h, na sede da associação. Na sexta-feira (6), estudantes da EM Bruna Ferreira da Silva participam do projeto Educa Trilha, com uma caminhada educativa no Horto de Tupi. No Museu da Água, ao longo da semana, cerca de 240 crianças participaram de dinâmicas lúdicas, jogos e reflexões sobre o uso racional da água e a importância das florestas. Ao final, cada aluno recebeu uma semente — símbolo de transformação e esperança.

A coordenadora de Educação e Projetos Ambientais do Semae, Aline de Camargo Castilho, reforça a importância de trabalhar o tema com as novas gerações. “Toda grande mudança começa com uma pequena semente. Despertar o olhar ecológico na infância é uma forma concreta de agir frente aos desafios ambientais”, afirma. A Semana do Meio Ambiente em Piracicaba segue como uma oportunidade de união entre poder público, instituições de ensino e sociedade civil para construir um futuro mais sustentável — um passo de cada vez, mas com urgência.