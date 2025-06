Fraude no INSS: veja onde buscar ajuda em Piracicaba

A agência dos Correios localizada na Avenida Armando de Salles Oliveira, nº 1136, em Piracicaba, está realizando atendimentos presenciais para aposentados e pensionistas do INSS que identificaram descontos não autorizados em seus benefícios. A iniciativa faz parte da ação nacional dos Correios para auxiliar as vítimas de uma fraude bilionária envolvendo entidades associativas.

Na manhã desta quinta-feira (5), a equipe do Jornal de Piracicaba esteve na unidade e acompanhou o atendimento aos segurados. O processo tem sido rápido, com tempo médio de 20 minutos por pessoa. Entre os atendidos estava Maria Ângela E. dos Santos, que relatou ter descoberto os descontos por acaso, ao conversar com vizinhos: “Descobri que tinha sido descontado do marido dela, aí fui ver e o meu também tinha sido. Hoje eu fui até o INSS e foi constatado que desde 2022 tá sendo descontado. Como eu tirei esse papel no INSS, eles pediram para vir nos Correios.”