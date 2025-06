Transplantes batem recorde no Brasil, mas ainda há preocupações

Entre os avanços recentes anunciados, está a inclusão dos transplantes de intestino delgado e multivisceral no rol de procedimentos do SUS — ambos considerados de altíssima complexidade. Outra novidade é a incorporação, prevista para os próximos meses, de transplantes da membrana amniótica, presente na placenta e utilizada como enxerto no tratamento de queimaduras. O material pode ser doado após o parto.

A pasta também confirmou o reajuste nos valores pagos por procedimentos, como no caso dos transplantes de córnea, e trabalha na atualização do regulamento técnico do Sistema Nacional de Transplantes. A proposta inclui maior agilidade na distribuição de órgãos e testes de compatibilidade mais rápidos, como a prova cruzada virtual.

Um dos focos do ministério é a ampliação da capacidade de transplantes nas regiões Norte e Nordeste, onde a oferta ainda é considerada insuficiente. Além disso, o governo federal financia uma plataforma de pesquisa em xenotransplante com órgãos suínos geneticamente modificados, em fase inicial, voltada ao futuro uso em humanos.