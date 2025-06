TJ suspende projeto do Boulevard Boyes; 'vitória', diz Bebel

Na audiência pública do Condephaat, realizada no dia 20 de maio em Piracicaba, a Professora Bebel solicitou que antes de tudo é necessário que se faça o tombamento, para depois se discutir o empreendimento, ou então haverá a fragmentação do Projeto Beira Rio, fruto de uma iniciativa do prefeito José Machado (PT), no final da década de 80.

Na decisão, o juiz Tadeu Bens concedeu liminar à ação civil pública movida pelo movimento Salve a Boyes, através da Sodemap e da Amapira, contra a construção do projeto Boulevard Boyes até a conclusão do processo de tombamento da área, ambos em andamento no Condephaat. “Sem dúvida, é uma grande vitória de todos que lutam contra este crime ambiental e de direito da iden-tidade de Piracicaba. Uma vitória de todos e não se deve personificar, uma vez que se trata de um movimento coletivo que ainda terá muita luta pela frente”, diz a parlamentar.

O TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) concedeu liminar que suspende a tramitação do projeto “Boulevard Mirante Boyes”, que prevê a construção de quatro torres de aproximadamente 90 metros de altura na área da antiga fábrica Boyes. Para a Professora Bebel, a decisão é uma vitória coletiva de Piracicaba.

Esse posicionamento, inclusive, consta do documento que a Professora Bebel entregou na audiência, que reuniu mais de 300 participantes, no Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central, ao presidente do Condephaat, Carlos Augusto Mattei Faggin, destacando que o empreendimento está longe de ser consensual e que se trata de um projeto que afetará a orla do Rio Piracicaba. “Por isso, o debate é necessário. Mas antes de tudo é necessário que se faça o tombamento, para depois se discutir o empreendimento, ou então haverá a fragmentação do Projeto Beira Rio, uma grande conquista do povo piracicabano”, disse Bebel.

A Professora Bebel também deixou claro que “lutaremos até o fim”, e pediu a todos os conselheiros do Condephaat para que analisem bem os documentos e as justificativas, que demonstram não ser viável a construção de torres na orla do Rio Piracicaba, o principal car-tão postal de Piracicaba.