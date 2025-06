Desaprovação do governo Lula vai a 57%, pior marca do mandato

Para 45% dos entrevistados, o governo está abaixo do esperado. Já 31% atribuem ao governo responsabilidade por desvios de recursos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), assunto que tem gerado repercussão recente.

Análise

Segundo análise do diretor da Quaest, Felipe Nunes, o impacto de notícias negativas contribui para o desempenho observado. Ele afirma que temas como o caso do INSS afetaram a imagem do governo e reduziram os efeitos de medidas econômicas recentes. Nunes também avalia que o governo ainda enfrenta dificuldades para corresponder às expectativas formadas durante a campanha eleitoral.