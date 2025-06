Letalidade da dengue assusta na região de Piracicaba; veja onde

As novas confirmações referem-se a casos que estavam sob investigação. As vítimas são:

• Homem, entre 75 e 88 anos, falecido no fim de março

• Homem, entre 40 e 45 anos, falecido no fim de março

• Mulher, entre 40 e 45 anos, falecida no início de maio

Letalidade preocupa especialistas

De acordo com dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde, Santa Bárbara contabiliza 9.806 casos prováveis de dengue até o momento. A taxa de letalidade em casos graves na cidade é de 39,62%, muito acima da média nacional de 4,25%.