Piracicaba terá vacinação à noite após emergência; veja horários

No último dia 19, a Prefeitura de Piracicaba decretou estado de emergência na saúde por conta do aumento na Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e infecções virais, principalmente de crianças. Com a determinação, não há a necessidade de licitação para compra de insumos e contratações na área.

A vacina será aplicada sem necessidade de agendamento, facilitando o acesso para toda a população interessada em se proteger contra a influenza. O atendimento noturno ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 17h às 20h. As unidades que oferecerão essa opção são:

UBS Novo Horizonte - Rua Moacir Martins, 255, Novo Horizonte

UBS Caxambu - Rua Eng. Agrônomo Romano Coury, 513, Jardim Caxambu

UBS Parque Piracicaba - Rua Palmital, s/nº, Parque Piracicaba

UBS Vila Rezende - Rua Santo Estevão, 394, Vila Rezende

UBS Centro - Avenida França, 227, Centro

A vacinação tradicional segue com seu cronograma normal em todas as demais UBSs (exceto a UBS Paulista) e Unidades de Saúde da Família (USFs). Nesses locais, o atendimento para a vacina da gripe acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Para se vacinar, basta apresentar um documento de identificação com foto, a carteira de vacinação e o Cartão Nacional do SUS. A pasta da saúde enfatiza a relevância da imunização, ressaltando que a gripe pode desencadear sérias complicações, especialmente em indivíduos mais suscetíveis, como idosos, crianças e pacientes com condições de saúde crônicas.

Problemas na área da saúde não pioraram

Segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde, divulgados no dia 27 de maio, os problemas envolvendo a SRAG não tiveram uma piora, portanto o decreto continua. Vale lembrar que a duração do estado de emergência é de 120 dias, mas pode ser ampliado após reavaliação.