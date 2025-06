Corpo de empresário pode ter sido jogado em vala

A Polícia Civil de São Paulo investiga as circunstâncias da morte do empresário Adalberto Júnior, de 36 anos, cujo corpo foi localizado na manhã desta terça-feira (4) dentro de uma vala de aproximadamente três metros de profundidade na região do Autódromo de Interlagos, na Zona Sul da capital. O homem estava desaparecido desde a noite de sexta-feira (30), após participar de um evento motociclístico no local.

De acordo com os investigadores, os indícios apontam que o corpo pode ter sido descartado na vala, e não que a vítima tenha caído ou se escondido por conta própria. Um dos elementos que sustentam essa hipótese é o fato de Adalberto ainda portar objetos pessoais de valor, como carteira com cerca de R$ 200 em dinheiro, celular e a chave de seu carro — que foi encontrado estacionado nas imediações.