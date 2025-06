Homem foge para o 'terrão', mas é preso com drogas em Piracicaba

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (4), no Jardim Planalto em Piracicaba.

A ação foi realizada por uma equipe da Força Comando do 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com apoio da equipe DEJEM. A ocorrência foi registrada às 19h17 na rua Dino Coraza, local já conhecido pela prática de crimes relacionados ao tráfico.

Durante patrulhamento estratégico, os policiais avistaram à distância um indivíduo com uma sacola verde nas mãos, em atitude suspeita, aparentemente envolvido na comercialização de entorpecentes. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem e um comparsa fugiram. Um deles correu em direção a uma área conhecida como “Terrão”, sendo acompanhado e detido pela equipe policial.