Piracicaba tem aumento de quase 20% na venda de carros elétricos

Novo levantamento da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) revela um crescimento nas vendas - com uma média de quatro veículos eletrificados emplacados por dia - nas cidades de Piracicaba, Limeira e Santa Bárbara d'Oeste durante os primeiros meses de 2025. O período de janeiro a abril deste ano registrou a venda de 486 unidades nas três cidades, um salto expressivo em comparação às 365 unidades comercializadas no mesmo período do ano anterior.

Os dados da ABVE englobam diversas categorias de veículos elétricos, mostrando a diversidade da frota que ganha as ruas da região. São considerados os veículos elétricos híbridos plug-in (PHEV), que combinam motor a combustão e elétrico com a possibilidade de recarga externa; os elétricos 100% a bateria (BEV), movidos exclusivamente por energia elétrica; e os elétricos híbridos convencionais sem recarga externa (HEV), que utilizam a regeneração de energia para carregar a bateria sem a necessidade de plug-in.

Essa variedade de opções, que inclui automóveis, SUVs e veículos comerciais leves, contribui para atender às diferentes necessidades e preferências dos consumidores, impulsionando a adoção da tecnologia.

Confira os números

No primeiro quadrimestre de 2025, Santa Bárbara d'Oeste registrou 47 emplacamentos, um aumento em relação aos 34 de 2024. Piracicaba liderou com 256 unidades vendidas, contra 215 no ano anterior. Limeira teve um salto para 183 emplacamentos, comparado a 116 no mesmo período de 2024. No total, as três cidades somaram 486 vendas de veículos eletrificados no primeiro quadrimestre de 2025, superando as 365 unidades comercializadas no mesmo período de 2024.