Empresa em Piracicaba abre 95 vagas de emprego

Nesta quarta-feira (4), a Pulse Client Experts, plataforma de atendimento ao cliente do Santander, anunciou a abertura de 95 novas vagas para sua unidade em Piracicaba. As posições são destinadas a pessoas sem experiência prévia e com ensino médio completo ou cursando.

Do total de vagas, 80 são para atuação presencial, distribuídas entre diversas áreas da empresa. Há também 15 vagas afirmativas em regime de home office para Pessoas com Deficiência (PCD). A empresa atende mais de 69,5 milhões de clientes do Santander em todo o país via voz e chat.