VÍDEO: carro desvia de viatura e bate em comércio em Piracicaba

Um acidente inusitado chamou a atenção no Centro de Piracicaba no início da tarde desta terça-feira (4). Por volta das 12h10, um homem de 63 anos perdeu o controle do carro depois de se assustar com o som de uma sirene e a viatura e acabou batendo contra a parede de uma lanchonete na avenida Armando de Salles de Oliveira.

Segundo informações apuradas no local, o idoso dirigia um Volkswagen Polo pela faixa central da avenida. Ao se aproximar do cruzamento com a rua Rangel Pestana, ele teria se assustado ao ouvir a sirene de uma viatura que cruzava a via. Com o susto, o motorista perdeu o controle da direção, subiu na calçada e colidiu com a fachada de um comércio.