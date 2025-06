Esalq inaugura centro de pesquisa de R$ 40 milhões

Com um investimento de R$ 40 milhões, a Esalq/USP (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) inaugura nesta sexta-feira (6), em seu câmpus, o C Carbon (Centro de Estudos de Carbono em Agricultura Tropical). A solenidade contará com a presença do reitor da Universidade de São Paulo, Carlo Gilberto Carlotti Júnior, além de outras autoridades e representantes da comunidade científica.

O novo centro de pesquisa representa um marco para o avanço da ciência e da inovação na agricultura tropical sustentável. Sediado na Esalq e vinculado à Reitoria da USP, o C Carbon foi aprovado no Cepid (Programa de Centros de Pesquisa, Difusão e Inovação) da Fapesp e “nasce com a missão de desenvolver soluções e estratégias para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, conciliando produtividade agrícola com sustentabilidade ambiental, social e econômica.

