Piracicaba tem mais de 4 mil casos de violência contra meninas

Para denunciar casos de violência, basta entrar em contato com os seguintes canais:

• Disque 100 (as denúncias podem ser anônimas)

• Disque 180 (as denúncias podem ser anônimas)

• Conselho Tutelar de Piracicaba: pelos telefones (19) 3422-9026, (19) 3413-5497 ou (19) 3435-4646

• Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Piracicaba: atendimento 24 horas na Rua Alferes José Caetano, 1018, Centro.