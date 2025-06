Piracicaba aposta em saúde e cachaça artesanal para gerar renda

A Prefeitura de Piracicaba segue avançando na consolidação de suas Cadeias Produtivas Locais (CPLs), com ações voltadas ao fortalecimento dos setores da saúde e da cachaça artesanal. As iniciativas são coordenadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e integram o programa estadual SP Produz, que promove o desenvolvimento regional com base nas vocações econômicas dos municípios.

Nesta quarta-feira (4) a cidade sedia a reunião de trabalho da CPL da Cachaça, a partir das 19h, no Sebrae (avenida Rui Barbosa, 132, Vila Rezende). O encontro é aberto a produtores locais e demais interessados no fortalecimento e na expansão da cadeia da cachaça. As inscrições podem ser feitas online: formulário de inscrição. A próxima oficina de planejamento participativo está marcada para terça-feira, 10 de junho, das 14h30 às 18h30, na Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP). A atividade será realizada na sala de seminário 2 do Departamento de Saúde Coletiva, Odontopediatria e Ortodontia e tem como foco a estruturação da CPL da Saúde. O evento reunirá representantes do setor, profissionais da área e instituições de apoio.

Integração para crescer