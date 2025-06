Lar dos Velhinhos de Piracicaba se pronuncia após morte de idoso

O Presidente da instituição, Marcelo Barbosa Oliveira, falou sobre o incidente em suas redes sociais. Segundo ele, o idoso deixou o convívio por volta das 19h e foi visto às 20h40, sem vida. De acordo com Marcelo, há indícios de que o senhor sofreu um mal súbito e caiu no lago. No entanto, a perícia ainda investiga o ocorrido.

Na última segunda-feira (2), Ronaldo Wagner, de 73 anos, foi achado morto em um lago no Lar dos Velhinhos, em Piracicaba. O corpo foi encontrado parcialmente submerso em uma lâmina d'água de cerca de 30 centímetros, com os braços visíveis. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local, a equipe confirmou o óbito da vítima.

Em nota oficial, o Lar dos Velhinhos de Piracicaba ressaltou que todos os protocolos foram realizados: “Apesar dos esforços de toda a equipe do Lar dos Velhinhos de Piracicaba, que saiu em busca assim que sua falta foi percebida, quando encontrado, já não havia mais nada que pudesse ser feito. Salientamos que todos os protocolos foram seguidos pela equipe de saúde e que, a partir de agora, a polícia assume o caso para apurar os fatos e dar as devidas respostas em relação ao ocorrido.”

A Instituição também está dando todo o auxílio necessário para as investigações e revelou mudanças nas medidas de segurança: “O Lar dos Velhinhos de Piracicaba está oferecendo todo suporte à família do Sr. Ronaldo, bem como vem colaborando com a investigação, além de tomar as medidas necessárias para aumentar a segurança das pessoas que frequentam a instituição."

"Cabe ressaltar que em 119 anos de existência, nunca antes foram registradas fatalidades em decorrência do lago. Também é importante esclarecer que o Lar dos Velhinhos de Piracicaba conta com controle de portaria, o que permite que todos os moradores transitem por todos os espaços em comum, livremente”.