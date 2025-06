Ladrão invade e 'limpa' pizzaria no centro de Piracicaba

De acordo com o boletim de ocorrência, o bandido entrou por uma janela, arrombou a porta e acessou o salão principal. Lá dentro, ele bagunçou prateleiras, furtou bebidas alcoólicas, alimentos, equipamentos e até um par de óculos de grau.

A pizzaria Cantina Duarte no centro de Piracicaba foi alvo de furto durante a madrugada desta terça-feira (3). Segundo informações, o criminoso entrou no comércio na rua São José durante a noite, enquanto estava fechado e levou diversos itens. O caso foi registrado na Polícia Civil.

Foram subtraídos, 18 litros de uísque das marcas Black Label, Red Label e Jack Daniel’s, 26 garrafas de vinho e espumantes variados, uma peça de mussarela de 4 kg, uma maquininha de cartão e um par de óculos de grau.

Com as bebidas, o prejuízo foi calculado em cerca de R$ 5 mil — sem contar os outros objetos. O local, segundo o proprietário, não possui sistema de câmeras de segurança, o que pode dificultar a identificação do ladrão.

A Polícia Civil determinou a realização de perícia técnica no estabelecimento para tentar encontrar pistas que ajudem na investigação.