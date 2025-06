Criminosos arrombam parede para furtar loja de roupas

A ação aconteceu por volta das 2h45 desta quarta-feira (4), depois que moradores ouviram barulhos estranhos e chamaram a polícia, que chegou rapidamente na rua Honorato Faustino e encontrou sinais de que algo estava errado. Testemunhas contaram que escutaram sons parecidos com uma parede sendo quebrada.

Equipes da Polícia Militar conseguiram impedir um furto e prender ladrões que arrombaram a parede de uma loja de roupas, a R10 Conceitos, no bairro Vila Cristina em Piracicaba.

Os PMs avistaram três suspeitos tentando fugir em direção à comunidade da Portelinha. Dois deles foram alcançados e presos; o terceiro conseguiu escapar. Na revista pessoal, nada de ilegal foi encontrado com os dois detidos, mas eles confessaram que queriam furtar camisetas da loja para revender. Disseram também que são usuários de drogas.

Os policiais seguiram com as buscas e, ao lado da loja, encontraram uma casa abandonada. Dentro dela, havia um buraco feito na parede que dava acesso direto ao interior da loja. No chão, várias peças de roupas novinhas estavam espalhadas, além de ferramentas como marreta e picareta — provavelmente usadas para abrir o buraco.

O dono da loja foi chamado e reconheceu os produtos, que fazem parte de um estoque avaliado em cerca de R$ 250 mil. A perícia foi até o local, colheu provas e registrou tudo.