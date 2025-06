'Matei o amor da minha vida', disse assassino de influenciadora

Taís foi atacada com várias facadas nas costas enquanto almoçava em um restaurante no Beco Fino, uma área conhecida da cidade com bares e estabelecimentos. Quando os socorristas do SAMU chegaram, ela já não apresentava sinais de vida.

A Polícia Militar foi acionada e o homem de 40 anos se entregou na delegacia, sendo preso em flagrante. Ele confessou ser o responsável pelo crime, que agora está sendo tratado como feminicídio. Segundo a polícia, o assassino tinha uma obsessão pela influenciadora, que foi morta sem ter conhecimento da situação.

Além de criadora de conteúdo, Taís era vista como uma mulher sonhadora e dedicada. Em seu projeto chamado "Leitura Fashion", ela dava dicas de livros e incentivava outras pessoas a lerem mais. Nas redes sociais, costumava dizer que acreditava no poder dos sonhos e das histórias.