Conheça o megatúnel sob o mar que promete encurtar distâncias

Apesar de não superar o Eurotúnel, que liga a França ao Reino Unido com 37,9 km, o Túnel do Estreito de Fehmarn será o mais longo do tipo "imerso" já feito. Em vez de ser escavado sob o fundo do mar, o túnel está sendo construído com segmentos de concreto moldados em terra e instalados a cerca de 12 metros de profundidade. Esses blocos são encaixados no leito marinho como peças de um enorme quebra-cabeça. A vedação entre as partes é garantida por cilindros hidráulicos e camadas de borracha, que evitam infiltrações. “As estruturas foram planejadas para resistir até a impactos de alta velocidade, oferecendo segurança para quem trafegar por ali”, afirma Gerhard Cordes, gerente do projeto.

A obra é considerada um marco da engenharia contemporânea. Para sua construção, a maior draga do planeta e a maior usina de concreto do mundo estão sendo utilizadas no canteiro de obras — o maior da Europa atualmente. Estima-se que o projeto utilizará aço suficiente para construir 50 Torres Eiffel. As obras começaram em 2020, no lado dinamarquês, e em 2021, no lado alemão. Algumas seções do túnel já estão prontas e aguardam a instalação no fundo do mar. A conclusão estava inicialmente prevista para 2029, mas já há registro de atrasos no cronograma. Veja abaixo o estado da construção do túnel em março de 2025:

Embora o túnel vá integrar um importante corredor europeu de transportes, interligando o norte ao sul do continente, os custos da obra estão sendo inteiramente cobertos pela Dinamarca. O investimento previsto é de 7,5 bilhões de euros — aproximadamente R$ 48,4 bilhões. O ministro dos Transportes da Dinamarca, Thomas Danielsen, destaca a importância estratégica da estrutura: “É uma obra que vai conectar regiões, diminuir distâncias e fortalecer a integração entre os países europeus”.

Mobilidade mais sustentável