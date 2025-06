Descubra quais são as melhores marcas de maionese do Brasil

A maionese é um dos molhos mais tradicionais e consumidos no Brasil, presente em pratos variados, desde sanduíches a saladas. Embora muitas pessoas optem por preparar a maionese em casa, a praticidade das versões industrializadas é um atrativo no ritmo acelerado do cotidiano. Originária da França, a receita teria sido criada pelo chef do Duque de Richelieu após uma vitória na Guerra dos Sete Anos, utilizando ingredientes improvisados para um banquete. Desde então, a maionese conquistou o paladar mundial e hoje é encontrada em inúmeras versões.

Entre as marcas que ficaram fora do pódio, a "Arisco" foi apontada por apresentar sabor neutro e textura líquida, além de um aroma pouco marcante. Já a maionese "Qualitá" surpreendeu com um sabor que misturava notas doces e salgadas, porém com aspecto pouco natural. A "Liza" trouxe uma textura agradável e sabor leve, embora tenha sido considerada pouco marcante. Por sua vez, a marca "Junior" recebeu críticas por seu gosto ácido e textura muito mole, enquanto a "Quero" foi avaliada como menos firme e com aroma artificial.

Ranking das melhores maioneses

No pódio das mais bem avaliadas, a medalha de bronze ficou com a maionese "Hemmer", que conquistou os jurados com seu sabor ácido levemente adocicado e textura lisa. Em segundo lugar, a "Hellmanns" foi destacada pela suavidade e equilíbrio na acidez, ainda que distante da maionese caseira.