Aplicativo 'espião' pode roubar seus dados; veja como evitar

Você pode estar sob vigilância constante e nem sequer desconfia. Os aplicativos espiões, também conhecidos como spywares ou stalkwares, estão se tornando uma ameaça cada vez mais presente em smartphones. Esses programas maliciosos conseguem monitorar sua localização, mensagens, chamadas, redes sociais e até mesmo ativar a câmera e o microfone do seu aparelho, tudo isso sem que você perceba.

Esses softwares, muitas vezes disfarçados de ferramentas de controle parental ou de monitoramento conjugal, representam uma grave violação da privacidade. Uma vez instalados no celular, eles podem acessar informações altamente sensíveis, como senhas, histórico de navegação e até mesmo dados bancários. No Brasil, a instalação e o uso desses aplicativos sem a devida autorização da pessoa monitorada é considerado crime, conforme o artigo 154-A do Código Penal, com penas que variam de dois a cinco anos de reclusão, além de multa.

Exemplos de aplicativos suspeitos

Alguns desses programas, surpreendentemente, estão disponíveis em lojas de aplicativos oficiais, o que aumenta o risco para usuários menos atentos. Veja alguns exemplos:

KidsGuard: Embora projetado para controle parental, pode ser usado de forma abusiva para bloquear aplicativos e realizar capturas de tela remotas.

SpyBubble: Permite o bloqueio de ligações, o acompanhamento do histórico de navegação e o monitoramento de atividades em redes sociais.

mSpy: Compatível com Android e iOS, oferece acesso a mensagens de WhatsApp e Facebook, gravação de tela e o uso de keylogger (registro de teclas digitadas).

Eyezy: Também disponível oficialmente, monitora redes sociais e envia alertas para palavras-chave digitadas.

Spynger: Com foco em vigilância conjugal, rastreia chamadas e localização, porém não está disponível nas lojas de aplicativos oficiais.

Sinais de alerta