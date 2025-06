Piracicaba recebe CDHU Móvel com serviços para mutuários

A CDHU Móvel disponibiliza uma gama de serviços, entre eles:

• Atendimento jurídico, com orientações e esclarecimento de dúvidas

• Regularização financeira, que inclui emissão de boletos, acordos e reacordos de dívidas, quitação e amortização por meio de recursos próprios ou FGTS, parcelamento de contratos encerrados em até 60 vezes, além de revisão do valor das prestações e portabilidade para novo financiamento com juros zero

• Regularização contratual, com opções como conversão de contrato e transferência de titularidade

• Oficinas sociais para apoio e orientação

Este serviço itinerante fará parte de uma programação de dois anos, circulando por várias cidades do Estado de São Paulo, ampliando a proximidade da CDHU com seus mutuários e facilitando o acesso aos serviços.

Importância da parceria entre Estado e Município