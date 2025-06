Engenho Central vira palco internacional das editoras cartoneras

A partir desta quarta-feira (4), o Armazém 14 do Engenho Central, em Piracicaba, se transforma em ponto de encontro para editoras independentes do Brasil e de outros países. Até o dia 8 de junho, acontece a II Feira Brasileira de Editoras Cartoneras, um evento que celebra a literatura artesanal e a criação coletiva por meio de livros com capas de papelão e conteúdos produzidos em diferentes territórios e realidades sociais. A feira é promovida pela Editora Catapoesia, em parceria com o Ponto de Cultura Garapa e a Associação Cultural Arte, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e do SESC. A entrada é gratuita e a programação é aberta ao público em geral, com foco especial em estudantes, professores, artistas e agentes culturais.

A proposta do encontro é valorizar o movimento cartonero — surgido na Argentina em 2003 — como ferramenta de expressão, autonomia e resistência cultural. Participam editoras de países da América Latina e também de Moçambique, além de representantes de várias regiões brasileiras. A cerimônia de abertura será às 19h de terça-feira, com a presença de Alessandro Azevedo, coordenador do Ministério da Cultura em São Paulo.