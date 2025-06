Veja como será o clima de hoje em Piracicaba

A quarta-feira (04) em Piracicaba (SP) será marcada por céu encoberto e variação nas temperaturas, segundo dados do portal Tempo Agora. A previsão aponta tempo nublado durante todo o dia, com oscilações térmicas e possibilidade de chuva. O dia começa com frio: os termômetros registram 15°C nas primeiras horas da manhã. A temperatura sobe gradualmente, atingindo a máxima de 27°C no período da tarde, e volta a cair à noite, com previsão de 19°C.

Chance de chuva e ventos leves

A possibilidade de chuva nesta quarta-feira é de 40%, mantendo o clima instável ao longo do dia. A velocidade média dos ventos deve ser de 5 km/h, com rajadas mais intensas ocorrendo durante a manhã, quando podem chegar a 7 km/h. A umidade relativa do ar se mantém elevada, variando entre 64% e 100% nas diferentes faixas horárias do dia.