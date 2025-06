'Muito querido': quem era o idoso que morreu no Lar dos Velhinhos

Na noite desta segunda-feira (2), porém, sua presença tão marcante deu lugar ao silêncio: Ronaldo foi encontrado morto, afogado no lago da própria instituição.

Ronaldo Wagner Rodrigues Machado, de 73 anos, era conhecido por sua alegria, carisma e independência. Em bom estado de saúde, ele costumava caminhar pelos arredores do Lar dos Velhinhos, em Piracicaba, onde residia, sempre disposto a conversar com todos.

Colegas de convivência e o presidente do Lar dos Velhinhos, Marcelo Oliveira, destacaram o quanto Ronaldo era querido por todos. “Uma pessoa muito ativa, gostava de conversar, caminhar, e sempre estava disposto a ajudar”, relembrou um colega emocionado.

Segundo Oliveira esclareceu nas rede sociais do Lar, a família de Ronaldo está recebendo todo o apoio necessário neste momento difícil. A instituição também está colaborando com as investigações, disponibilizando imagens das câmeras de segurança e colhendo depoimentos de testemunhas.

A hipótese de um mal súbito é considerada provável, mas apenas o laudo pericial poderá confirmar a causa da morte.