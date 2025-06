Começa hoje reajuste de até R$0,60 nos pedágios da região

A partir desta terça-feira (4), os motoristas que circulam pelas rodovias da região de Piracicaba vão sentir no bolso: as tarifas dos pedágios administrados pela Eixo SP estão mais caras. O reajuste anual, que já havia sido anunciado no fim de maio, entra em vigor a partir de hoje, à 0h, com aumentos que chegam a R$ 0,60 por praça.

O valor atualizado foi autorizado pela Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) e segue o índice de inflação (IPCA) acumulado entre maio de 2024 e abril de 2025, que ficou em 5,5%.

Veja quanto vai custar agora passar pelas praças: