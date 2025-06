Ladrão desmaia pedestre para roubar celular em Piracicaba

Um homem foi agredido e desmaiado durante um assalto na madrugada desta terça-feira (3), no Bairro Alto, em Piracicaba. O criminoso atacou a vítima com um forte soco na nuca enquanto ela caminhava pela Rua Dom Pedro I, fazendo com que perdesse a consciência.

Após a agressão, o assaltante roubou a carteira e o celular do pedestre. No entanto, uma viatura da Polícia Militar passava pelo local exatamente no momento do crime e os policiais deram voz de prisão ao suspeito.

Segundo informações, o homem ainda tentou resistir à abordagem, mas foi contido e levado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso. Um boletim de ocorrência foi registrado, e os pertences foram devolvidos à vítima, que se recupera bem.