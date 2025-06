Esgoto vaza perto de creche e preocupa moradores de Piracicaba

Um vazamento de esgoto a céu aberto, próximo à Creche Municipal Professora Anna Maria Fontabelli Avansi, no bairro Jardim Gilda, em Piracicaba (SP), tem causado preocupação entre moradores. O problema, que persiste há cerca de uma semana, afeta diretamente a rotina de quem vive na região — especialmente das famílias das 200 crianças atendidas diariamente pelo centro de educação infantil.

A avó de duas alunas da creche, Neuza Maria de Melo Mato, relata que o cheiro é constante e o convívio com o esgoto é insustentável. “É insalubre para todos, ainda mais para as crianças que passam o dia aqui”, desabafa. Segundo relatos de moradores, parte do esgoto escoa para a calçada, segue pela sarjeta e termina em um córrego que deságua no Rio Piracicaba. Outra parte se acumula em uma área verde nas proximidades.

Intervenção da concessionária