Saiba como idoso pode ter morrido, segundo os Bombeiros

A Polícia Civil segue investigando minuciosamente as circunstâncias da morte do idoso de 73 anos, Ronaldo Vagner Rodrigues na noite desta segunda-feira (2) no lago do Lar dos Velhinhos em Piracicaba. Uma queda pode ter sido a causa.

Segundo o Sargento Torres, dos Bombeiros, o corpo do homem que era morador do lar foi localizado de bruços, parcialmente submerso, em uma área extremamente rasa do lago — com cerca de 30 centímetros de profundidade — e a apenas dois metros da margem. Os braços da vítima estavam visíveis, o que indica que parte do corpo permanecia fora da água no momento em que foi encontrado. Algumas pessoas estavam no local e acionaram o resgate.