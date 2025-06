CEO da Cacau Show envia carta após denúncias; leia agora

As críticas não param nas finanças. Franqueados denunciaram um clima de “seita” dentro da empresa, com momentos de exaltação ao fundador e punições internas para quem ousa questionar decisões. Em alguns casos, houve distribuição proposital de produtos com baixa demanda ou perto da validade para os insatisfeitos.

Resposta oficial da Cacau Show

Em nota, a Cacau Show disse não reconhecer as acusações feitas nas redes sociais e reforçou seu compromisso com os valores de respeito e confiança. A empresa declarou que as visitas realizadas pelo diretor comercial às lojas são práticas institucionais e visam “estreitar laços com os franqueados”. A marca reafirma que “não compactua com condutas contrárias aos seus princípios” e que mantém o propósito de “tocar vidas e criar momentos especiais”.

Carta de Alê Costa na íntegra:

