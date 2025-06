'Igual gado'; ex-funcionário da Cacau Show denuncia tatuagem

Alê Costa enviou uma carta aos empregados onde comunicou aos colaboradores que "não se deixem levar por boatos".

Em nota oficial, a Cacau Show negou as acusações que circulam nas redes sociais, reafirmando seu compromisso com os valores de respeito e confiança. A empresa esclareceu que as visitas do diretor comercial às lojas são uma prática institucional para "estreitar laços com os franqueados". A marca reforçou ainda que "não compactua com condutas contrárias aos seus princípios" e que seu propósito é "tocar vidas e criar momentos especiais".