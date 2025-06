Em meio a denúncias, CEO da Cacau Show aparece no MasterChef

Mesmo sob apuração do Ministério Público do Trabalho (MPT) por acusações graves de conduta abusiva, o empresário Alê Costa, fundador da Cacau Show, fará uma participação no episódio do MasterChef Brasil que vai ao ar nesta terça-feira (3), às 22h30, na Band. Ele deve orientar os participantes na primeira prova em grupo e ainda julgar os pratos ao lado dos chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Acusações e polêmicas

Alê Costa é acusado por funcionários, ex-colaboradores e franqueados de promover um ambiente profissional hostil e autoritário. As denúncias, reveladas pela coluna Dinheiro & Negócios, do portal Metrópoles, incluem casos de homofobia, gordofobia e até a proibição informal de gravidez entre funcionárias. Outro ponto controverso citado nos relatos é a prática de uma espécie de ritual com características de culto, que envolvia sessões com mensagens motivacionais e a sugestão de que membros da equipe fizessem tatuagens com a palavra “atitude”, igual à que o CEO carrega no corpo.

Diante da repercussão, o MPT de São Paulo instaurou um inquérito para investigar as condutas na empresa.

Cacau Show se manifesta